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Девушка, вам букетик: отмечать 8 Марта в Москве будут три дня
Москвич Максим Кузнецов отправляет поздравительную открытку своей девушке с помощью арт-объекта — почтового ящика в виде сердца / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Девушка, вам букетик: отмечать 8 Марта в Москве будут три дня

Наталья Тростьянская

Общество

Международный женский день уже совсем скоро, и город предлагает отметить его максимально весело и душевно.

8 Марта 500 добровольцев, среди которых будут известные актеры и артисты, поздравят москвичек с праздником. Они будут дарить женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях, в скверах и парках.

Приятным дополнением к подарку на 8 Марта может стать и поздравительная открытка. Праздничное послание можно опустить в специальный почтовый ящик в виде огромного сердца, который установили недалеко от главного входа на ВДНХ до 5 марта. Потом его переместят на смотровую площадку Парка Горького. Открытки можно взять у волонтеров, которые будут дежурить рядом. Послание доставят почтой.

Массовых гуляний в городе не будет, но москвичам предлагают посетить различные экскурсии и лекции.

Так, с 6 по 8 марта на ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация», пройдут любопытные мероприятия, приуроченные к празднику. Так, в субботу пройдет лекция «Погружение в невесомость». На ней расскажут о первом в мире эксперименте с участием женщин-добровольцев по изучению влияния микрогравитации на организм человека. Вход — свободный, но нужна предварительная регистрация.

— А на воскресенье и понедельник запланированы несколько сеансов экскурсии «Время первых. Звездные женщины», — сообщили в пресс-службе ВДНХ. — Посетителям расскажут малоизвестные факты. Например, как Валентине Терешковой удалось сохранить свое катапультируемое кресло или кто был первой сварщицей в открытом космосе.

8 Марта в 12:00 бесплатная экскурсия, посвященная балам и маскарадам высшего света Москвы, любовным интригам и дуэлям, в которых участвовали женщины, пройдет в Нескучном саду.

— Экскурсоводы расскажут о «стандартной» программе вечернего приема, о традиции, которая сохранилась до наших дней со времен Петра I, — уточнили в Парке Горького, в состав которого входит Нескучный сад. — Также гости узнают, какое развлечение устраивал Алексей Орлов в манеже Нескучного сада и для чего предназначался Чайный домик.

О роли Клары Цеткин и Розы Люксембург в появлении праздника 8 Марта расскажут 6 марта на лекции «Самый женский день. Непраздничная история 8 Марта», которая пройдет в галерее «А3». Также здесь можно будет узнать, как Международный женский день отмечают в других странах мира.

КСТАТИ

Катки с искусственным льдом в парках города будут работать и 8 Марта. Погрузиться в атмосферу праздника поможет особое музыкальное сопровождение. Так, на катке «Навигатор» в Парке Горького с 18:00 будут звучать романтическо-космические композиции от специального гостя.

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