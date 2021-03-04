Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору свежих цветов

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации в преддверии 8 Марта, как определить свежесть цветов в букете. Они приведены на официальном сайте организации.

Специалисты посоветовали обратить внимание на стебель, который не должен быть слишком сухим. Также они порекомендовали покупать полураскрытые живые цветы. В таком случае букет простоит гораздо дольше. Важным показателем свежести является эластичность лепестков, отметили эксперты.

— Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми и, возможно, слегка подсохшими, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что покупателя должны насторожить декоративные искусственные украшения бутонов, которыми нередко продавцы маскируют признаки несвежести цветов.

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