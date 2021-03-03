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Флорист Романова рассказала, какие цветы дольше всего сохранятся в букете
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Флорист Романова рассказала, какие цветы дольше всего сохранятся в букете

Анастасия Колоскова

Общество

Флорист Татьяна Романова в преддверии праздника 8 Марта рассказала, букет из каких цветов дольше всего будет радовать свою владелицу.

— Тюльпаны и нарциссы при должном использовании могут простоять до пяти дней. Гиацинты будут радовать вас около недели, а такие сорта, как эустома, могут простоять до двух недель, — отметила специалист.

По ее словам, для того чтобы цветы жили максимально долго, им необходима чистая холодная вода, свежий срез и прохладное помещение без сквозняков.

Флорист уточнила, что воду в вазе нужно менять ежедневно. При отсутствии такой возможности в нее нужно добавить специальные растворы, которые препятствуют размножению бактерий. Приобрести его можно в цветочных магазинах. Такую воду меняют раз в четыре дня.

Романова отметила, что долговечностью отличаются протеи, которые сохраняют свой вид даже при высыхании. Аналогичными свойствами обладают лаванда, лимониум и статица, сообщает телеканал «Звезда».

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