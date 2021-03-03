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Врачи назвали худшие цветы для подарка женщинам на 8 Марта
Фото: АГН Москва / Антон Кардашов

Врачи назвали худшие цветы для подарка женщинам на 8 Марта

Юлия Курганова

Общество

Мимозы являются худшими цветами для подарка на 8 Марта, потому что эти растения ветроопыляемые. Пыльца этих цветов долго остается в воздухе, и это может вызвать аллергию. Об этом рассказали врачи.

Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что нужно быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка. При этом остальные традиционные цветы достаточно редко вызывают аллергические реакции.

— Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые, — сообщил он.

Доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов поддержал такое мнение коллеги и порекомендовал выбирать цветы без запаха и без пыльцы, так как они наиболее безопасны.

Медики посоветовали женщинам, которые страдают от аллергии на цветы, заранее предупреждать знакомых мужчин об этой проблеме, передает РИА Новости.

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