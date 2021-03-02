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Названы самые популярные в России подарки к 8 Марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Названы самые популярные в России подарки к 8 Марта

Татьяна Плотникова

Общество

Рейтинг самых популярных подарков к Международному женскому дню в России возглавляют цветы, ювелирные украшения и сувениры. Об этом свидетельствуют результаты исследования «МТС Банка».

Изучив платежные операции по банковским картам пяти миллионов клиентов банка во всех регионах России в марте 2020 года, авторы исследования выделили десять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до Международного женского дня по сравнению со средними значениями этого месяца.

Выяснилось, что количество операций по оплате покупок в цветочных магазинах возрастает в 6,2 раза. Для ювелирных изделий показатель увеличивается в 3,3 раза, покупки сувениров совершают чаще на 95 процентов.

В среднем на приобретение цветов россияне тратят по 1360 рублей, на украшения — 5850 рублей, на сувениры — 910 рублей.

Также в перечень наиболее популярных подарков вошли косметика (+87 процентов), книги (+56 процентов), игрушки (+50 процентов), лотерейные билеты (+49 процентов), спортивные товары (+41 процент), одежда (+38 процентов) и смартфоны (+27 процентов), сообщает РИА Новости.

Ранее россиянки рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта.

Читайте также: Назван топ-5 небанальных подарков для женщин на 8 Марта

подаркисувенирыювелирное украшение
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