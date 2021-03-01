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Российские женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта
Фото: pixabay.com

Российские женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта

Кирилл Николаев

Общество

Большинство российских женщин хотят получить украшения, косметику и подарочные сертификаты в качестве подарка в Международный женский день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса сервиса для размещения объявлений «Авито».

Отмечается, что 38 процентов опрошенных женщин хотят получить 8 Марта ювелирные украшения. Еще 30 процентов рассчитывают получить косметику или парфюмерию. Около 27 процентов участниц опроса предпочитают делать покупки сами. В связи с этим они хотят, чтобы им подарили сертификат.

Согласно результатам опроса, большинство мужчин (44 процента) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28 процентов — подарочный сертификат в любимый магазин, а еще 27 процентов решили подарить ювелирные украшения. Большинство респондентов (71 процент) собираются потратить на подарок до пяти тысяч рублей.

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