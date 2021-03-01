Опрос показал, каких домашних питомцев предпочитают россияне

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Большинство жителей России, которые держат дома животных, предпочитают котов и кошек. Об этом свидетельствуют результаты исследования дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».

Как выяснилось в ходе опроса, домашнее животное имеется у 73 процентов респондентов. При этом у 55 процентов участников исследования живут коты или кошки, собаки — у 37 процентов.

Еще восемь процентов опрошенных держат аквариумных рыбок, попугаев, грызунов и прочих домашних животных.

Около трети, 32 процента респондентов, нашли питомца на улице. Семь процентов взяли животное из специализированного приюта.

Оценивая возможные затраты на приобретение животного, россияне в среднем назвали суммы 543 рубля за котенка и 1700 рублей за щенка. При этом 84 процента обладателей домашних питомцев тратят на одно лишь лечение порядка десяти тысяч рублей в год, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.

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