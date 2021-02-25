Обувь, мыло и жирный крем: как спасти собаку от реагентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Зимой московские тротуары обильно посыпают противогололедными реагентами, чтобы горожане могли спокойно передвигаться по улицам. И если опасность для людей от химии незначительна, то домашние питомцы страдают от них гораздо больше. Что нужно знать, отправляясь с питомцем на прогулку, «Вечерней Москве» рассказал кинолог, ветеринарный доктор и эксперт международной категории Владимир Уражевский.

По словам специалиста, прежде всего важно во время прогулок стараться не допускать контакта домашнего животного с реагентами.

— Химикаты способны вызвать язву, ожог у собаки, проблемы с пищеварением. На лапках могут образоваться раны, которые потом будут болеть и доставлять дискомфорт животному, — предупредил ветеринар.

Если питомец случайно лизнул загрязненный участок, необходимо прополоскать ему горло, язык, чтобы исключить попадание веществ в пищевод. Иначе проблем, как заметил эксперт, не избежать.

— Химикаты способны вызвать рвоту, отравление и иные побочные эффекты, — уточнил Уражевский.

Собеседник «ВМ» рекомендует выбирать для прогулки с животными просторные территории вдали от многолюдных мест:

— Например, лесопарковые участки. Там собака сможет спокойно бегать и не касаться реагентов. Ведь обычно обрабатывают химикатами только тротуары. Старайтесь также гулять вдали от дорожных трасс и магистралей.

Чтобы опасные вещества не оставались на шерсти и коже питомца, перед выходом на улицу лучше смазать его конечности жирным кремом. Это снизит неблагоприятное влияние реагентов на кожный покров.

Кроме того, специалист советует задуматься о покупке специальной обуви для четвероногого друга:

— В зоомагазинах сегодня представлен широкий выбор обуви для собак — разного размера, расцветок и моделей. Нужно только подобрать тот вариант, который будет удобен для вашего пса. Стоит учесть, что сами животные не очень любят носить дополнительные предметы: одежду, шапки, обувь. Но их можно к этому приучить.

Уражевский порекомендовал даже после непродолжительной прогулки с питомцем смыть с его шерсти и лап остатки реагентов. Использовать можно жидкое мыло для собак. А еще лучше — полностью искупать пса, заключил ветеринар.

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