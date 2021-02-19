Пума в Кунцевском парке: кто выпускает гулять хищника без поводка и намордника

Фото: instagram/pumahercules

Россия, Москва, Суворовский парк Карта всех событий

В Кунцевском парке столицы москвичи заметили мужчину, который выгуливал пуму. Горожан напугало то, что хозяин выходит на улицу с кошкой без намордника. Пользователи социальных сетей тоже бурно отреагировали на новость. Одни утверждают, что владелец с таким питомцем вообще не должен жить рядом с людьми. Другие же обвинили хозяина в желании «выделиться за счет животного».

Как выяснилось позже, пуму зовут Геркулес. У животного есть свой аккаунт в Instagram, который ведет его хозяин. «Вечерняя Москва» пообщалась с владельцем кошки и узнала, почему он не боится выпускать ее без намордника.

Миролюбивое животное

Собственником кота оказался житель Москвы Сергей Татаринцев. Мужчина признался, что испытывает слабость к диким кошкам. Выбор пумы, по его словам, был неслучайным — именно этот вид семейства кошачьих является самым миролюбивым и преданным:

— Моего питомца зовут Геркулес, ему без малого два года. Приехал он ко мне из Пензенского зоопарка. Геркулес является племянником известной в интернете пумы Мессии. Приобрел я его официально в 2019 году. Почему именно пума? Это одно из самых миролюбивых и неагрессивных животных.

Ладить с животными Сергей умеет, раньше молодой человек занимался разведением собак. Но мечта завести экзотического питомца никогда не оставляла его.

— В 2019 году я начал смотреть один канал на YouTube, посвященный жизни и воспитанию пум. Выяснил для себя, что эти животные прекрасно понимают все команды, хорошо относятся к людям. В отличие от рыси это более интеллектуально развитое существо и менее подвержено инстинктам, — сказал он.

Фото: instagram/pumahercules

Позже мужчина узнал, что с 2020 года в России собираются ввести запрет на содержание животных в неволе, в том числе и диких кошек.

— И осенью 2019 года у меня возникла мысль завести себе такую кошку. Передо мной возник вопрос: либо сейчас, либо никогда. Что, собственно говоря, я и сделал. Затем я решил, что не буду рассказывать, как все блогеры, о том, что именно мой питомец какой-то особенный. У меня было две задачи: донести до людей, что моя пума такая же, как и остальные. И что любая малая дикая кошка пригодна к приручению человеком. Мы это каждый день доказываем, гуляя с соседскими собаками и людьми во дворе, — сказал Татаринцев.

Фото: instagram/pumahercules

Он признался, что воспитывает своего любимца, опираюсь на оперантный метод Скиннера, заключающийся в условном закреплении позитивного и негативного стимулов. Более того, в воспитании кота Сергею помогает Иван Затевахин, знаменитый теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных»:

— Благодаря занятиям с Иваном мы обучаем животное различным командам, приручаем его к людям, городу, к нашей повседневной среде.

Воспитанное животное

По словам владельца кота, Геркулес умеет выполнять основные команды: сидеть, лежать, стоять на задних лапах, способен даже служить, его легко можно подозвать к себе. Собеседник «ВМ» признался, что его четвероногий друг неприхотлив, а в быту напоминает обычную кошку, просто со своими условностями. Питается Геркулес только мясом. Весит двухлетний питомец около 60 килограммов. Если встанет на задние лапы, то его рост достигнет 180 сантиметров.

Сергей объяснил, почему позволяет коту бегать без намордника во дворе и не боится, что животное может причинить кому-либо вред:

— Геркулес асоциален. Он не будет никогда нападать на людей или других животных. Любая друга пума, особенно коммерческая, при огромном количестве людей и собак будет нервничать, стрессовать. И не будет чувствовать себя комфортно, не позволит находиться большим предметам рядом с собой.

Не способен на агрессию

Владельца пумы привели в ярость появившиеся в СМИ сообщения о том, что Геркулес держит в страхе весь Кунцевский район:

— СМИ распространяют абсолютно неправдивую и непроверенную информацию. Жители нашего двора с радостью встречают Геркулеса. Его все любят и готовы выйти на его защиту хоть сейчас. Некоторые умудрились придумать историю о том, что Геркулес нападает на собак и ест людей. А отдельные личности меня даже причислили к блогерам, которые зарабатывают на хищниках. Я, наоборот, выступаю против таких людей. Я простой человек, который старается обеспечить Геркулесу комфортные условия. Животное ухожено, не голодает, ему уделяется максимальное количество времени. С ним работают специалисты.

Собеседник «ВМ» отметил, что за два года кот ни разу не проявил агрессию ни по отношению к посторонним, ни по отношению к хозяину. Этот вид кошачьих один из немногих, который не ест себе подобных, заключил Сергей.

Фото: instagram/pumahercules

Мнение экспертов

По словам Филиппа Тумасьяна, ведущего зоолога и кандидата биологических наук Московского зоопарка, дикие кошки в силу своего размера и физических возможностей способны нанести серьезные травмы человеку и млекопитающим. Это опасное животное, требующее соответствующего обращения, отметил эксперт.

— Конечно, есть нормы, по которым животных относят к более уравновешенным и менее. Но как таковых объективных критериев, по которым это можно было бы оценить, нет. То есть сказать, что именно пумы или, к примеру, леопарды намного спокойнее, чем тигры и львы, невозможно. Предугадать поведение даже человека невозможно, а что уж говорить о диких животных. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра у тебя может появиться психическое расстройство. Но человек может обратиться к психологу и решить свою проблему, а животное — нет, — отметил зоолог.

Для стороннего наблюдателя оценить, насколько безопасна гуляющая в парке пума, невозможно. Поэтому, несмотря на то что владелец использует современные методы дрессировки, назвать их эффективными эксперт не может:

— Но стоит сказать, что немаловажную роль играет то, что у животного есть индивидуальная история. То есть оно способно общаться с людьми, оно привыкло к ним. Собственно говоря, поэтому и спокойно гуляет рядом с ними.

Эксперт также напомнил, что дикие кошки входят в список запрещенных к содержанию в жилых помещениях.

Фото: instagram/pumahercules

В свою очередь, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, комментируя информацию о выгуле в Кунцевском парке пумы, заявил, что конкретная пума — не дикая кошка, однако при встрече с ней лучше обойти ее стороной.

— Законом это никак не регулируется. Технически встреча с пумой опаснее встречи с крупной собакой. Надеть на кошку намордник невозможно, да и кроме зубов пумы прекрасно пользуются при нападении своими лапами, — приводит РИА Новости его слова.

Владелец пумы должен по крайне мере осознавать всю ответственность и надевать на нее поводок, заключил Бурмистров.

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