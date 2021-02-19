Москвичи пожаловались на выгул пумы без поводка и намордника в Кунцевском парке

Фото: instagram/pumahercules

В Кунцевском парке жители столицы заметили, как молодой человек выгуливает свою ручную пуму без поводка и намордника. Об этом одна из очевидцев написала в соцсети Facebook.

По словам женщины, в Канаде регистрируется сотни случаев нападения пумы на человека, особенно на детей и людей невысокого роста. В столичном парке выгуливают пуму Геркулеса, хозяин которой ведет ее аккаунт в Instagram.

Местные жители жалуются на свободный выгул дикого животного, особенно напуганы родители. Отмечается, что они даже писали жалобы, однако российское законодательство, по словам очевидцев, не обязывает надевать намордник и поводок на кошку.

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