Назван топ-5 небанальных подарков для женщин на 8 Марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Наступила весна, а это значит, что все мужчины начали задумываться о том, что подарить своим любимым женщинам на 8 Марта. Так как этот выбор не всегда проходит как по маслу, то чаще всего они делают ставку на беспроигрышный вариант — цветы и конфеты. Nation News предлагает подборку интересных подарков, которые подойдут второй половинке, маме или сестре.

В частности, любую женщину порадуют билеты на культурное мероприятие. Этот подарок особенно подойдет для коллеги, тещи или мамы. Однако при выборе места, куда сводить получательницу данного сюрприза, стоит обратить особое внимание на классику, чтобы не прогадать. Кроме того, можно купить подарочный сертификат в организацию, которая занимается продажей билетов. Так женщина сама сможет выбрать представление, которое хочет посетить.

Следующим в списке подарков оказался сертификат на посещение SPA. Отмечается, что его обязательно оценят вторые половинки. Современные салоны предоставляют большой спектр услуг. Можно обратить внимание на разные виды массажа и обертывания.

Начальнице, коллеге или сестре можно вручить билет на мастер-класс. Этот вид досуга прекрасно расслабляет и одновременно дает множество знаний. Так, можно посетить кулинарные, художественные и другие виды подобных занятий. Конечно, при выборе нужно учитывать предпочтения и интересы дамы.

Для всех членов семьи отличным подарком станет фотосессия у профессионального фотографа. Взрослые оценят возможность сфотографироваться с детьми, а молодежь будет рада стильной и красивой съемке.

Дочери, племяннице или младшей сестре можно вручить на Международный женский день набор для творчества. К примеру, в этом случае подойдет алмазная мозаика, наборы для вышивки, набор юного химика или любые другие подобные наборы. Главное знать, чем интересуется юная леди, и не экономить на подарке.

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