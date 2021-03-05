Более 1,4 тысячи подростков участвовали в несогласованных акциях

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) РФ установил более 1,4 тысячи подростков, которые принимали участие в недавних несогласованных акциях в России. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, 1422 несовершеннолетних участвовали в митингах. Он также отметил, что необходимо дополнить образовательные программы, чтобы защитить детей от «манипуляторных действий», передает РИА Новости.

Напомним 23 января и 31 января в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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