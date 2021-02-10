Более 200 человек привлекли к ответственности за участие детей в несогласованных акциях

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Более 200 родителей и законных представителей привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних детей в несогласованных акциях 31 января. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Алексей Жафяров.

— Более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности, — цитирует Жафярова РИА Новости.

В субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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