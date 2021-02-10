Комиссия Госдумы выявила схожесть несогласованных акций в Москве и Минске

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела Российской Федерации извне сравнила январские несогласованные акции в Москве и летние в Минске и Гонконге. Об этом в среду, 10 февраля, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев.

По его словам, комиссия выявила схожесть сценариев их организации и аналогичность действий зарубежных инструкторов. Совпадения отмечаются в следующих аспектах: тактика действий протестующих, деанонимизация сотрудников правоохранительных органов, публичная реакция зарубежных официальных лиц; скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы и постановочные фото, сообщает РИА Новости.

В субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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