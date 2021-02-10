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Пискарев: Прошедшие несогласованные акции направлены на дестабилизацию ситуации в РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Пискарев: Прошедшие несогласованные акции направлены на дестабилизацию ситуации в РФ

Кирилл Николаев

Общество

Прошедшие в Российской Федерации несогласованные акции являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в стране в этом году и в 2024 году. Об этом в среду, 10 февраля, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев.

По его словам, подобные несанкционированные акции с участием подростков готовились несколько лет.

— Особого внимания заслуживают программы обучения как за границей, так и в России при иностранной помощи новым технологиям управления группами подростков и молодежи в виде игры, которые называются геймификацией, — цитирует Пискарева РИА Новости.

В субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконных мероприятиях.

Читайте также: Около пяти тысяч административных дел поступило в суды Москвы после несогласованных акций

Госдуманесогласованная акцияРоссия
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