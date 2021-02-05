Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около пяти тысяч административных дел поступило в суды Москвы после несогласованных акций
Фото: pixabay.com

Около пяти тысяч административных дел поступило в суды Москвы после несогласованных акций

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столичные суды поступило 4908 административных дел в период с 23 января по 2 февраля после прошедших несогласованных акций. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Уточняется, что из 54 дел по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») уже рассмотрены 35 дел. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания») рассмотрели 2169 дел.

Кроме того, судами были арестованы 972 участника акций. Штраф получили 1232 человека. В суде рассказали, что на данный момент рассмотрены не все протоколы, разбирательства по ним продолжаются, передает РИА Новости.

В субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Участник акции 23 января в Москве был арестован по делу о нападении на правоохранителей

несогласованная акцияМосквасуд
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте