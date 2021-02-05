Около пяти тысяч административных дел поступило в суды Москвы после несогласованных акций

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В столичные суды поступило 4908 административных дел в период с 23 января по 2 февраля после прошедших несогласованных акций. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Уточняется, что из 54 дел по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») уже рассмотрены 35 дел. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания») рассмотрели 2169 дел.

Кроме того, судами были арестованы 972 участника акций. Штраф получили 1232 человека. В суде рассказали, что на данный момент рассмотрены не все протоколы, разбирательства по ним продолжаются, передает РИА Новости.

В субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, в столице и других городах России прошли несанкционированные акции, в ходе которых были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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