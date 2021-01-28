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Участник акции 23 января в Москве был арестован по делу о нападении на правоохранителей
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Участник акции 23 января в Москве был арестован по делу о нападении на правоохранителей

Анастасия Волоснова

Происшествия

Участник несанкционированной акции 23 января в центре Москвы Сайд-Мухамад Джумаев был арестован за нападение на сотрудников полиции. Об этом рассказал старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, во время акции рядом с Пушкинской площадью мужчина нанес сотрудникам правоохранительных органов «множественные удары руками и ногами по различным частям тела». В настоящее время ему уже предъявлено обвинение.

— Молодому человеку 2000 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила собеседница агентства.

Отмечается, что Джумаев был объявлен в федеральный розыск и задержан в Псковской области.

Всего после несанкционированных акций в Москве было возбуждено четыре уголовных дела, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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