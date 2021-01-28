СК попросил арестовать блогера Лакеева после несогласованной акции

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

Следователи ходатайствуют об аресте 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева по делу о хулиганстве и повреждении автомобиля спецслужб во время несанкционированной акции в субботу, 23 января, в Москве. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы.

Лакеева задержали 27 января в доме, где он и еще несколько блогеров записывали ролики для социальной сети TikTok. На допросе он рассказал, что кидался в автомобиль снежками и несколько раз пнул его. Блогер раскаялся в содеянном и извинился перед госслужащим и полицейским, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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