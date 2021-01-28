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Подмосковное МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подмосковное МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Анастасия Волоснова

Происшествия

Участникам несанкционированных акций 31 января придется нести ответственность за свои действия по законодательству РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подобное решение было принято на фоне распространения в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года, уточнила пресс-служба. В ведомстве уточнили, что меры будут приниматься, в частности, из-за призывов, которые могут привести к участию в незаконных публичных мероприятиях несовершеннолетних.

Отмечается, что попытки организовать и провести несогласованные акции будут расцениваться как угроза общественному порядку. Особый контроль будет уделяться провокациям со стороны участников мероприятий, их действия будут немедленно пресекаться, добавили в пресс-службе.

В правоохранительных органах призвали граждан не принимать участия в незаконных акциях, так как полиция будет отслеживать неправомерные действия.

В пресс-службе подчеркнули, что необходимо обратить внимание на поведение неопытной молодежи и несовершеннолетних детей, которые могут быть сильнее подвержены радикальным идеям. В МВД призвали родителей донести своим детям, что участие в несанкционированных акциях нарушает законодательство и может привести к установленной законом ответственности.

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