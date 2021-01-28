Захарова назвала срежиссированными заявления Запада о несогласованных акциях

Фото: МИД РФ

Заявления западных стран по ситуации с блогером Алексеем Навальным и несанкционированным акциям в России являются срежиссированными. Об этом в четверг, 28 января, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, заявления западных государств по данным темам выпущены как под копирку.

— Многие, особенно западные, официальные лица явно упражнялись в составлении каких-то красивых фраз, причем они были все очень похожими, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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