Бастрыкин поручил Следственному комитету бороться с преступностью в интернете

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение «врываться» подчиненным в интернет и бороться там с преступностью.

По его словам, с использованием информационных технологий в 2020 году было совершено 510 396 преступлений, что оказалось на 73 процента больше, чем в 2019 году.

— Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться, — подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, Следственным комитетом было расследовано 11 493 таких преступления, что на 30 процентов больше по сравнению с 2019 годом. Среди таких дел — 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения детской порнографии, а также свыше 2,7 тысячи хищений имущества и другие тяжкие преступления.

Бастрыкин подчеркнул, что злоумышленники используют интернет также и для террористических преступлений.

— В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 совершенных с использованием сети интернет, — цитирует слова главы ведомства РИА Новости.

Бастрыкин уточнил, что стоит улучшать профессиональную подготовку следователей и повышать уровень специального оснащения следственных подразделений.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» сообщил, что в интернете распространяют призывы детям выходить на несанкционированные мероприятия, а также распространяется детская порнография и наркотики. Все это приводит к использованию несовершеннолетних для получения прибыли, а также к суицидам.

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