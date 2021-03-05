Минцифры: Российские абоненты не останутся без домашнего интернета

Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров.

Ранее стало известно, что свои сети отключат операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет в связи с окончанием срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на их использование.

В Минцифры уточнили, что российские абоненты не останутся без домашнего интернета. Кроме того, отмечается, что в настоящее время операторы связи могут использовать другие выделенные диапазоны частот, а также предоставлять услуги с помощью модемов, передает РИА Новости.

Читайте также: Интернет-продажи крупных и средних магазинов в РФ выросли за январь в 1,9 раза