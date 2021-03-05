Связь отключат у части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни

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Свои сети отключат операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет в связи с окончанием срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на их использование. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили участники рынка.

Уточняется, что операторы уже обсуждали продление срока с представителями комиссии в 2020 году. Наиболее активно в этом вопросе выступили представители «МегаФона» и «Ростелекома». В текущем году эту тему должны рассмотреть на первом заседании ГКРЧ.

Так, 10 марта 2011 года компании, которые к тому моменту приобрели частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, получили на 10 лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет, передает РБК.

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