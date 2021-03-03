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Интернет-продажи крупных и средних магазинов в РФ выросли за январь в 1,9 раза
Фото: pixabay.com

Интернет-продажи крупных и средних магазинов в РФ выросли за январь в 1,9 раза

Никита Абрамов

Экономика

Интернет-продажи крупных и средних магазинов в России выросли за январь 2021 года в 1,9 раза. Об этом в среду, 3 марта, сообщил Росстат.

— В январе 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с декабрем 2020 года уменьшились на 17,4 процента (в сопоставимых ценах). По сравнению с январем 2020 года рост составил 1,9 раза, — цитирует доклад Росстата РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в январе 2021 года доля продаж в интернете от общей доли розничной торговли данных предприятий составила 6,5 процента против 3,9 процента, тогда как в декабре прошлого года этот показатель равнялся 5,9 процента.

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