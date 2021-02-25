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Стала известна сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Стала известна сумма долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги

Виктория Родимкина

Общество

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги к октябрю 2020 года составили 625 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росстата в четверг, 25 февраля.

Так, уточняется, что сумма долгов выросла за год на 55 миллиардов рублей. В октябре 2019 года было зафиксировано 570 миллиардов рублей задолженности. Летом долги уменьшились, но за год сумма выросла на 9,7 процента, сообщает «Российская газета».

По данным Росстата, 150 миллиардов рублей граждане России задолжали за содержание жилого помещения, еще 51 миллиард рублей — за отопление.

Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями составила 350 миллиардов рублей. Из них 145 миллиардов рублей россияне не уплатили за тепло, еще 62 миллиарда рублей — за электричество, а 52 миллиарда рублей — за газ.

Ранее в СМИ появились сообщения о вероятном увеличении тарифов на тепло и электричество в России.

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