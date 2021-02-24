СМИ сообщили о возможном увеличении тарифов на тепло и электричество

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Тарифы на тепло и электричество в России могут увеличиться из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Поэтому сборы следует повышать поэтапно и на часть техники оставить прежними. Об этом сказано в письме заместителя министра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

Он напомнил, что в стране планируется повысить утильсбор на технику для ведения горных работ: бульдозеры, многоковшовые экскаваторы, колесные ковшовые фронтальные погрузчики и другую технику. Это приведет к увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности.

— Можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию, — пояснил Яновский.

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве России Станислав Шубин напомнил, что граждане защищены от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги.

Однако в Минэнерго отметили, что доля топливной составляющей угольной станции может составлять 65 процентов в стоимости электроэнергии. Также в ведомстве добавили, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, это потребует дополнительных трансфертов из федерального бюджета. При этом сумма выплаченных субсидий будет на 15 процентов превышать сумму, которая будет получена бюджетом от введения утилизационного сбора, передают «Известия».

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