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Список льготников по ЖКХ может вырасти вдвое
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Список льготников по ЖКХ может вырасти вдвое

Юлия Курганова

Общество

В России может вдвое вырасти число тех, кто получит субсидии при оплате услуг ЖКХ. Общественная палата при поддержке Государственной думы предложила правительству внести в список льготников тех, у кого уже имеются долги за коммуналку.

— Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, так как у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии, — сказала автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, руководитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Также основанием для льгот может стать и низкий семейный доход за последние два месяца. В настоящее время этот срок составляет полгода.

Уточняется, что субсидии на оплату ЖКУ ежегодно получают около 5,4 процента семей. Если предложение общественников будет принято, то число льготников может увеличиться в два раза, сообщает издание «Известия».

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