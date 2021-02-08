«Деньги наматываются на счетчик»: какие способы сэкономить на электричестве действительно работают

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

В последние десятилетия активно развивается культура разумного электропотребления в быту. Энергосберегающие лампочки, техника класса А++, многотарифные счетчики и многое другое. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами самые популярные мифы об экономии электричества дома и выяснила, что на самом деле поможет сберечь копейку в этой статье расходов.

Миф первый: замена электропроводки снижает траты на электричество

Увы, нет, но дарует спокойный сон на пару десятков лет, считает эксперт ТСЖ-фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

— Проводка в наших домах, построенных еще при советской власти, уже отработала свое. Она, как правило, алюминиевая, и сегодня на нее очень большая нагрузка из-за дополнительных приборов. Бывает, что провода в местах стыков прогорают и случается пожар. Когда проводку меняют, обычно ставят медную, с меньшим сопротивлением и более надежную, — пояснил он.

По его словам, замена электропроводки не снижает показатели на счетчиках, но покупает «очень дорогое» удовольствие — спокойный сон на ближайшие 25–30 лет.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Миф второй: мне помогут сэкономить датчики (таймеры) автоматического включения и выключения электроприборов

Этот девайс составляет часть так называемого умного дома и позволяет автоматизировать контроль за использованием тех или иных домашних приборов. По словам Федорука, это неплохая технология, но есть более эффективный аналог — устройство защитного отключения (УЗО).

— УЗО автоматически отключает подачу электроэнергии в квартиру (сеть), если происходит хотя бы малейшее замыкание или утечка тока. Это позволяет избежать возгораний и просто является более эффективным вариантом, поскольку с использованием таймеров есть риск запутаться в том, что и когда нужно отключать или включать, — заявил собеседник «ВМ».

Он порекомендовал самостоятельно следить за тем, что должно работать дома, а что нет. Это дает человеку больший контроль за ситуацией, и ему самому будет спокойнее, что немаловажно, в том числе в вопросе экономии.

Фото: https://pixabay.com/

Миф третий: я заморочусь и в целях экономии поставлю двух- или даже трехтарифные счетчики на энергию

Да, вот это поможет, утверждает Федорук. Двухтарифные счетчики работают следующим образом: они разбивают сутки на часы, так, что появляются временные зоны. Счетчик позволяет понять, в какой период времени наблюдается самое маленькое потребление электроэнергии. Таким образом, счетчик «продает» нам эту энергию по самой дешевой цене.

— Это сделано для того, чтобы люди, желающие сэкономить, использовали оборудование в самый подходящий момент. Другими словами, вечером, когда вся страна сидит дома, готовит, смотрит телевизор и т. п. нагрузка на потребление электричества пиковая. В это время использовать, например, стиральную машину, невыгодно. С помощью двойного счетчика вы сможете постирать вещи в самые экономные часы, — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что счетчики в принципе сослужат очень хорошую службу, если человек желает сэкономить и не платить по огромным тарифам за электричество, воду и другие жизненно необходимые ресурсы.

— Особенно полезны счетчики на воду, с ними вы прилично сэкономите. Дело в том, что для тех, у кого нет счетчика, счет за воду начисляется по нормативу, а он у нас очень большой: норматив холодной воды — более семи кубометров в месяц, горячей — более четырех. Мы никогда столько воды не используем, — отметил собеседник «ВМ».

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Миф четвертый: энергосберегающие лампочки спасут меня от разорительных квитанций, поставлю их везде

В России самый низкий тариф в мире по электричеству, заявила «ВМ» исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. В то же время вряд ли в таком результате россиянам помогли ухищрения в виде энергосберегающих лампочек.

— Пусть хоть 10 таких лампочек будет в люстре, вы сильно ошибаетесь, если думаете, что от этого электричества будет затрачиваться меньше, чем от одной простой лампы накаливания, — заявила собеседница «ВМ».

По ее мнению, главный враг желающего сэкономить на электричестве — его собственные привычки. Самоизоляция показала, что человек соскучился по офисному шуму и гаму. Оказавшись взаперти, он сделал все, чтобы вернуть это ощущение: включил рабочий компьютер, на фоне поставил телевизор, чайник то и дело кипятится и так далее, рассказывает Москвина.

— Сидеть дома действительно недешево, — признает она. — Присутствие любого человека в доме заставляет последнего работать, крутиться, говорить, светить и наматывать деньги на счетчик. Верно кто-то сказал однажды: «Сидят провайдеры и меряются, кто из них круче. Один говорит: «Я», второй за себя, третий, четвертый... Заходит в комнату электричество и говорит: «Заткнитесь».

Фото: Наталия Нечаева,«Вечерняя Москва»

Как не платить за свет бешеные деньги? Советы экспертов

Основная рекомендация для тех, кто хочет отдавать за ЖКУ в конце месяца как можно меньше — быть внимательными к своей технике. Коварство таится в мелочах: вышел из туалета, забыл погасить свет — потерял деньги, обращает внимание Вера Москвина. По ее мнению, подобной небрежности быть не должно. В противном случае тарифы действительно будут кусаться.

— Нас делают наши привычки. Вышел из туалета — будь добр, погаси свет. Компьютер и остальную технику нужно выключать, даже когда уходишь на обычную прогулку. И именно выключать, а не переводить в спящий режим. Телефонные зарядки нужно вытаскивать из розеток и т. д. — пояснила эксперт.

В свою очередь, Федорук советует вложиться в более современные, но вместе с тем экономные приборы. Старая, особенно советская аппаратура, расходует энергию в значительно более крупных масштабах, чем новая.

— Новые виды техники, те же холодильники, не только умеют автоматически отключаться и включаться, когда достигают определенной температуры, но и в целом потребляют намного меньше электричества. То же самое и с электрическими плитами, а для экономии воды существуют распылители на краны в виде сеточек. Они захватывают больше воздуха, что позволяет тратить меньше воды на мытье посуды. Вода просто не идет мимо в этом случае, — пояснил собеседник «ВМ».

Он добавил, что для экономии отопления есть соответствующие регуляторы (счетчики), переход на которые позволит более скрупулезно относиться к затрачиваемым ресурсам.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в РФ достигла максимального значения за последние пять лет. При этом в Минэнерго пояснили, что данное увеличение стоимости не оказывает влияния на розничный рынок и на тарифы для населения.

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