Россиян снова начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Россиян опять начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ в среду, 3 февраля.

В ведомстве подтвердили, что срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек.

Эксперты отметили, что этот мораторий нужно было отменить еще раньше, когда начали снимать первые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Они сообщили, что многие граждане расслабились и долги начали быстро расти.

Согласно данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди россиян снизилась на 30 процентов, а среди предприятий — на 50 процентов. Также данной поддержкой воспользовались и те, кто мог себе позволить платить вовремя, сообщается в издании «Известия».

На фоне пандемии коронавируса правительство России ввело ограничения на штрафные санкции. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказания коммунальных услуг при их неполной оплате.

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