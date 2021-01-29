Москвичам рассказали, как передать данные приборов учета тепловой энергии онлайн

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

На портале mos.ru начал работать обновленный сервис «Прием показаний приборов учета воды и тепла», с помощью которого можно передавать показания счетчиков, которые фиксируют трату теплоэнергии. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

По его словам, такой сервис создан в России впервые для жителей домов, где установили квартирные приборы учета теплоэнергии.

— Возможности сервиса для передачи показаний в Москве постоянно расширяются. Они помогают жителям сообщать о расходе энергоресурсов своевременно и избегать переплаты за ЖКУ, — цитирует Иванова официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент сервис можно найти в каталоге услуг на портале в разделе «Жилье, ЖКУ, двор». Для того, чтобы воспользоваться им, нужно пройти регистрацию.

Как отметили в комплексе городского хозяйства столицы, интеллектуальные технологии помогают совершенствовать работу служб ЖКХ, а онлайн-сервисы стали самым важным инструментом взаимодействия жителей со службами города. Только в 2020 году жители города порядка 60 миллионов раз воспользовались услугами ЖКХ онлайн.

Процесс передачи данных по расходованию тепла максимально простой и оперативный. Сначала необходимо выбрать код плательщика. Пользователи могут сохранить сведения о квартире заранее в личном кабинете, и тогда на странице сервиса нужно будет выбрать нужный из выпавшего списка. Для удобства время передачи показаний счетчиков воды и тепла в новом сервисе унифицировали. Так, показания по расходованию теплоэнергии жители столицы могут предоставить в уже привычные для них сроки — с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего.

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