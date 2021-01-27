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Субсидии на оплату ЖКУ в Москве будут продлеваться автоматически до 1 апреля
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Субсидии на оплату ЖКУ в Москве будут продлеваться автоматически до 1 апреля

Виктория Родимкина

Город

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Москве будут продлеваться автоматически до 1 апреля 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 27 января.

По его словам, такое постановление было подписано в правительстве России.

Петр Бирюков отметил, что москвичам больше не нужно будет подавать заявление для того, чтобы продлить выплату субсидий на оплату ЖКУ.

— Ранее из-за пандемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года, теперь эта мера социальной поддержки вновь продлена до конца марта, — уточнил заммэра.

Он добавил, что в городе подобные выплаты получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода. Петр Бирюков также сообщил, что субсидии на сегодняшний день получают свыше одного миллиона жителей столицы, более 80 процентов из них — пенсионеры.

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Петр Бирюковсубсидииуслуги ЖКУ
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