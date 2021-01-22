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Капитальный ремонт возобновили в многоквартирных домах в Москве после праздников
Фото: Пресс-служба Комплекс городского хозяйства города Москвы

Капитальный ремонт возобновили в многоквартирных домах в Москве после праздников

Юлия Ямпольская

Город

Работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах возобновили в столице после новогодних праздников. Они были приостановлены в новогодние каникулы, чтобы не беспокоить горожан.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что зимой специалисты выполняют всесезонные работы, которые не зависят от температуры и не влияют на работу инженерных систем. Так, к ним относится ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, дымоудаления и противопожарной автоматики, подвальных помещений и другие.

Как ранее сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в этом году в рамках программы капитального ремонта в Москве заменят свыше трех тысяч лифтов. Работы начали во всех округах города в соответствии с графиками, передает официальный портал мэра столицы.

Работы по ремонту фасадов и плоских крыш начнутся с приходом тепла. Кроме того, замену внутридомовых систем отопления, включая стояки и отопительные приборы в квартирах, будут проводить не раньше завершения отопительного сезона.

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