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Более трех тысяч лифтов заменят в Москве в этом году в рамках программы капремонта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более трех тысяч лифтов заменят в Москве в этом году в рамках программы капремонта

Василиса Чернявская 

Город

В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта в столице планируется заменить более 3 тысяч лифтов. Как рассказал в четверг, 21 января, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками.

— Всего будет заменено 3005 лифтов, — сообщил он.

Заммэра пояснил, что лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

— С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации, — рассказал Петр Бирюков. — Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тысяч лифтов.

Заммэра подчеркнул, что если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

На сегодняшний день в многоквартирных домах на территории Москвы установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков их замены.

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