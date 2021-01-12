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Государство выделит 1,35 миллиарда рублей на замену лифтов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Государство выделит 1,35 миллиарда рублей на замену лифтов

Татьяна Плотникова

Общество

На замену старых лифтов в российских регионах власти в 2021 году направят 1,35 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Как отметил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко, максимальный срок эксплуатации исчерпали свыше 160 тысяч лифтов в жилых домах в России, к 2024 году показатель достигнет 200 тысяч.

В свою очередь, председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова рассказала, что стоимость работ по замене всех этих лифтов до 2025 года оценивается в 360 миллиардов рублей. Соответственно, каждый год на замену лифтов следует направлять по 72 миллиарда рублей, однако в действительности на эти цели выделяют лишь 30–35 миллиардов.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анна Мамонова пояснила, что замена лифтового оборудования является наиболее дорогостоящим видом работ в рамках капитального ремонта дома. Нередко региональным операторам не хватает собранных с граждан взносов за капремонт, приходится прибегать к дополнительному банковскому финансированию и рассрочке.

Однако 21 декабря 2020 года было принято постановление правительства России об изменениях предоставления финансовой поддержки субъектам на проведение капремонта. Согласно общенациональному плану, на эти цели в 2021 году выделили 750 миллионов рублей, дополнительно в Фонде содействия развитию ЖКХ предусмотрено еще 600 миллионов рублей.

— Субсидия распространяется на работы, проведенные начиная с 1 января 2021 года. Такие меры позволят увеличить число заменяемых лифтов, — рассказали «Известиям» в Минстрое.

Ранее стало известно, что свыше тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году.

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лифтыЗамена лифтаМинстрой РФ
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