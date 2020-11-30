Свыше тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

большая академическая 28 Карта всех событий

Свыше тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках столицы за три года. Это касается тех устройств, нормативный срок эксплуатации которых подходит к концу. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, таким образом будет повышен комфорт и безопасность для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц и медперсонала.

— Монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала, — сообщил заммэра.

В нынешнем году уже заменили три лифта в Детской инфекционной больнице №6. Столько же новых подъемных устройств установили в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого.

— Также завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт, — рассказал Петр Бирюков.

В начале следующего года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках. Отмечается, что лифты адаптированы для маломобильных граждан.

Читайте также: Москвичам рассказали, как поменяются городские поликлиники после ремонта