Свыше тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году
Свыше тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках столицы за три года. Это касается тех устройств, нормативный срок эксплуатации которых подходит к концу. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, таким образом будет повышен комфорт и безопасность для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц и медперсонала.
— Монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала, — сообщил заммэра.
В нынешнем году уже заменили три лифта в Детской инфекционной больнице №6. Столько же новых подъемных устройств установили в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого.
— Также завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт, — рассказал Петр Бирюков.
В начале следующего года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках. Отмечается, что лифты адаптированы для маломобильных граждан.
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