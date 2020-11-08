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Москвичам рассказали, как поменяются городские поликлиники после ремонта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичам рассказали, как поменяются городские поликлиники после ремонта

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Казакова, 17АКарта всех событий

В Москве в поликлиниках после капитального ремонта появятся светлые кабинеты, удобная навигация, МРТ и УЗИ по месту жительства. До конца 2023 года 135 медучреждений столицы изменятся согласно новому московскому стандарту.

Так, в головном отделении поликлиники № 46 в Басманном районе уже завершилась реконструкция, а в филиале поликлиники № 2 на Иерусалимской улице работа еще продолжается.

Одним из принципов нового московского стандарта является открытость для людей. В поликлиниках после ремонта будут организованы свободные пространства, рекреационные залы, буфеты.

Также пациенты легко смогут записаться на прием к специалисту и получить доступ к электронной медкарте с анализами и исследованиями.

Помимо этого, в поликлиниках самые посещаемые кабинеты разместят на первых этажах здания, тогда как административные помещения будут находиться на верхних этажах.

В головном отделении обязательно будут находиться аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, проктолог и инфекционист. В каждом филиале прием будут вести врачи восьми востребованных специальностей: терапевт, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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