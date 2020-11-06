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Более 20 московских поликлиник получили дополнительные энергомощности
Фото: Комплекс городского хозяйства

Более 20 московских поликлиник получили дополнительные энергомощности

Василиса Чернявская 

Город

В ходе проведения капремонта энергетики выдали 25 московским поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, за лето 11 поликлиник получили 3,8 мегаватта мощности. Энергетикам предстоит выдать еще 6,4 мегаватта для 14 медучреждений.

Современное энергоемкое цифровое оборудование, устанавливаемое в поликлиниках, требует дополнительных электрических мощностей. Для этого питание медучреждений обеспечивается по нескольким кабельным линиям от двух независимых источников.

— Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения, — пояснил Бирюков.

Он добавил, что ряду поликлиник необходимо строительство новых трансформаторных подстанций и прокладка кабельных линий высокого и низкого напряжения. Такие работы провели на десяти объектах. Три из них располагаются на юге города.

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Петр Бирюковполиклиники столицыздравоохранение
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