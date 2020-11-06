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Реконструкцию набережной Марка Шагала в Москве завершат в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкцию набережной Марка Шагала в Москве завершат в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

Реконструкцию набережной Марка Шагала на юге столицы завершат в первом квартале 2021 года. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

Там отметили, что на данный момент ведутся работы по установке пяти павильонов, трех спусков к воде, мощению тротуаров и устройству велодорожек, передает Интерфакс.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что в 2019 году на первом этапе открыли пешеходную зону, а также обновили набережную длиной 670 метров. По его словам, объект строят с большим отступом от береговой линии, чтобы разместить там пространство для отдыха и прогулок жителей.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что там будут находиться в единой конструкции с амфитеатром кафе-буфет, пункты проката, две детские и локальные спортивные площадки. Также на территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству территории возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро подходят к завершению. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перемены затронули части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также проектируемый проезд 222.

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