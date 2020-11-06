Завершается благоустройство территории возле станции «Электрозаводская» БКЛ

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Электрозаводская улица Карта всех событий

Работы по благоустройству территории возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро подходят к завершению. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перемены затронули части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также проектируемый проезд 222.

По его словам, главной целью было сделать эти пространства удобными. В настоящее время работы выполнены на 80 процентов.

— Завершены основные строительно-монтажные работы, осталось установить светофоры, дорожные знаки, остановочные павильоны, нанести разметку и выполнить озеленение, — сообщил заммэра.

Он добавил, что в районе Соколиная Гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары. Под землю убраны провода.

Для удобного проезда автобусов к метро выполнена реорганизация перекрестка Электрозаводской улицы у моста — организованы разворот и съезд на Преображенскую набережную.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Для пассажиров общественного транспорта поставят два современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.

— В зоне благоустройства будут установлены более 40 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, — отметил Петр Бирюков.

До конца осени запланирована высадка 12 деревьев и 60 кустарников, устройство газона.

Одно из мест притяжения в районе Электрозаводской — территория перед Московским политехническим университетом в проектируемом проезде 222. До начала работ она использовалась как стихийная парковка.

В рамках благоустройства перед вузом сделали видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы будут полностью завершены к моменту ввода станции в эксплуатацию, запланированному на конец этого года.

Читайте также: Строительство участка до района Северный началось на салатовой ветке метро