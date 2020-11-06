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Завершается благоустройство территории возле станции «Электрозаводская» БКЛ
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Завершается благоустройство территории возле станции «Электрозаводская» БКЛ

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, Электрозаводская улицаКарта всех событий

Работы по благоустройству территории возле станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро подходят к завершению. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, перемены затронули части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также проектируемый проезд 222.

По его словам, главной целью было сделать эти пространства удобными. В настоящее время работы выполнены на 80 процентов.

— Завершены основные строительно-монтажные работы, осталось установить светофоры, дорожные знаки, остановочные павильоны, нанести разметку и выполнить озеленение, — сообщил заммэра.

Он добавил, что в районе Соколиная Гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары. Под землю убраны провода.

Для удобного проезда автобусов к метро выполнена реорганизация перекрестка Электрозаводской улицы у моста — организованы разворот и съезд на Преображенскую набережную.

Завершается благоустройство территории возле станции «Электрозаводская» БКЛФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Для пассажиров общественного транспорта поставят два современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.

— В зоне благоустройства будут установлены более 40 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, — отметил Петр Бирюков.

До конца осени запланирована высадка 12 деревьев и 60 кустарников, устройство газона.

Одно из мест притяжения в районе Электрозаводской — территория перед Московским политехническим университетом в проектируемом проезде 222. До начала работ она использовалась как стихийная парковка.

В рамках благоустройства перед вузом сделали видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы будут полностью завершены к моменту ввода станции в эксплуатацию, запланированному на конец этого года.

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