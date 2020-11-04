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Строительство участка до района Северный началось на салатовой ветке метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство участка до района Северный началось на салатовой ветке метро

Юлия Ямпольская

Город

Строительство правого перегонного тоннеля в сторону района Северный началось на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что тоннель длиной более 2,3 километра будет соединять станции «Лианозово» и «Физтех».

— Щит пройдет под Савеловским направлением МЖД между платформами Марк и Лианозово, вдоль зоны жилой застройки на Псковской улице, пересечет МКАД, далее вдоль улицы Летчика Сирина, а потом выйдет в котлован станции метро «Физтех» в районе бульвара Академика Ландау, — уточнил Бочкарев.

По его словам, новый участок салатовой ветки будет строиться в несколько этапов. Сначала линию продлят от станции метро «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением МЖД. Здесь будет две станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в столице планируется открыть 25 станций метро в период с 2021 по 2023 год. Он отметил, что в этот срок введут в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии (БКЛ), участок желтой ветки метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково», участок Сокольнической линии «Саларьево» — «Столбово» — «Потапово», а также станции Люблинско-Дмитровской линии — «Южный порт», «Селигерская», «Лианозово» и «Физтех».

Читайте также: Западный участок БКЛ столичного метро готов на 60 процентов

МетростроительствоАндрей Бочкарев
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