Западный участок БКЛ столичного метро готов на 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Готовность западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, включающего в себя 4 станции, составляет 60 процентов. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что западный участок БКЛ протяженностью 9 километров состоит из станций «Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Терехово» — бывшая «Мневники» и «Кунцевская».

— Мы будем вводить его поэтапно: строительство отрезка от «Хорошевской» до «Карамышевской» планируем завершить в 2020 году, а участок от «Карамышевской» до «Кунцевской» будет готов в 2021 году. Все тоннеллепроходческие работы выполнены, — рассказал Бочкарев.

По его словам, на станциях идут работы по устройству основных монолитных конструкций, разработке котлована пересадки на станции «Кунцевская» и котлованов пешеходных выходов на станции «Терехово».

Заместитель мэра столицы уточнил, что на станции «Улица Народного Ополчения» строители проводят архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, а также блока технических помещений, монтаж силовых и слаботочных кабельных линий.

— Близится к завершению облицовка платформенной части станции. На следующей неделе планируется подача напряжения по постоянной схеме, — цитирует Бочкарева ТАСС.

Ранее он сообщил, что вылетную магистраль построят на юго-востоке Москвы за три года. Он отметил, что проект одобрила Москомэкспертиза. Дорога будет иметь протяженность 15 километров.

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