Вылетную магистраль построят на юго-востоке Москвы за три года

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Новую вылетную магистраль, дублер улицы Люблинской, построят за три года на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 31 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что проект одобрила Москомэкспертиза. Дорога будет иметь протяженность 15 километров.

— Новая трасса разгрузит юго-восточный сектор города, обеспечит новыми маршрутами районы Печатники, Люблино, Марьино, Южнопортовый и даст импульс для редевелопмента промзон «Южный порт» и «Люблино», — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра подчеркнул, что магистраль будет 25-й в городе.

Ранее Бочкарев сообщил, что в столице на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово» весной 2021 года появится железнодорожный вокзал. Он отметил, что вокзал будет транзитным хабом для движения поездов на восток.

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