Около 150 тысяч человек ежедневно пользуются ТПУ «Щелковский» в столице

Фото: Стройкомплекс города Москвы

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

Транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Щелковский» в Москве ежедневно пользуются порядка 150 тысяч пассажиров. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, кроме междугородних рейсов, здесь проходят 37 автобусных маршрутов, а также 20 регулярных городских и 17 областных маршрутов.

— Ежедневно этим хабом пользуются около 150 тысяч пассажиров — более 70 тысяч — метро и около 80 тысяч — наземным транспортом, — цитирует Бочкарева информационный центр правительства Москвы.

Он также отметил, что в составе ТПУ разведены потоки пассажиров разных видов транспорта. Именно благодаря этому пересадки стали комфортнее. По мнению Бочкарева, открытие обновленного автовокзала значительно повысит качество обслуживания горожан.

Ранее сообщалось, что многофункциональный центр с автовокзалом «Щелковский» достроили в Москве. Уточняется, что центр находится по адресу Щелковское шоссе, владение 75. Объект возвели на средства инвестора. Застройщик подал заявление о вводе центра в эксплуатацию.

Читайте также: Преобразилась Долгопрудная. Современный вокзал пришел на смену старой станции