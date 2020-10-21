Преобразилась Долгопрудная. Современный вокзал пришел на смену старой станции

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

После реконструкции открылась обновленная станция Долгопрудная первого Московского центрального диаметра.

На месте старой остановки появился современный пригородный железнодорожный вокзал. Работу, несмотря на пандемию, провели быстро. Менее чем за пару лет на границе города Долгопрудного и Северного района Москвы появилась долгожданная удобная станция. Ее сделали вместо старых платформ, которые были без навесов и пешеходного настила.

— Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов, — сообщили в столичной мэрии.

В Долгопрудном теперь появились две современные платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и палящего солнца, и наземный пассажирский вестибюль с турникетами, туалетными комнатами. Для удобства пассажиров здесь устроена навигация, восемь эскалаторов поднимут или опустят вас на платформу или конкорс. Для маломобильных горожан и пассажиров с колясками и велосипедами работают четыре лифта.

Главным украшением Долгопрудной стал оригинальный арт-объект — входную группу пригородного вокзала украшает подвешенная к потолку модель дирижабля. Воздушное судно отсылает к истории подмосковного города, который до октября 1937 года носил имя Дирижаблестрой, по расположенному рядом предприятию по производству летательных аппаратов.

Помимо масштабного обустройства самой станции, специалистами были завершены работы по улучшению транспортной доступности станции Долгопрудная со стороны Москвы. Новая автодорога с двумя полосами движения в каждом направлении является продолжением Новодачного шоссе и проходит вдоль Савеловского направления МЖД.

Рядом со станцией обустроена отстойно-разворотная площадка наземного транспорта со зданием конечной станции. В настоящее время ведутся работы по бла гоустройству территории, прилегающей к станции со стороны города Долгопрудного. Будут обустроены удобный подъезд для общественного транспорта, стоянки для автобусов и такси. Также здесь появится двухсторонняя велодорожка протяженностью 500 метров и пешеходная зона.

Кстати, в настоящее время — в связи с переводом значительной части работников организаций на удаленку — трафик на МЦД сократился. В середине октября он достиг 394 тысяч человек за день.

Благодаря новой тарифной системе МЦД пассажир Долгопрудной экономит до пяти тысяч рублей в месяц с учетом постоянных поездок в центр столицы.

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