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Объем аудиосообщений сократят на второй линии Московских центральных диаметров
Щербинка / Фото: Анна Быкова

Объем аудиосообщений сократят на второй линии Московских центральных диаметров

Захар Чайченко

Транспорт

Объем аудиосообщений сократят на второй линии Московских центральных диаметров, сообщили в пресс–службе столичного департамента транспорта в Telegram–канале в среду, 21 октября.

— Недавно мы в качестве эксперимента «подрезали» оповещения на первом диаметре, оставив только самое важное, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что данные изменения получили положительный отклик у пассажиров.

— А пассажиры D2 попросили нас сократить количество инфошума и в поездах их маршрута, — добавили в ведомстве.

Ранее Дептранс составил топ-5 маршрутов на МЦД для экономии времени в часы пик.

Читайте также: Еще четыре станции МЦД откроются после реконструкции до конца года

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