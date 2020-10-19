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Еще четыре станции МЦД откроются после реконструкции до конца года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Еще четыре станции МЦД откроются после реконструкции до конца года

Юлия Захарова

Город

Еще четыре станции Московских центральных диаметров (МЦД) откроются после реконструкции до конца года. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики столицы.

Уточняется, что работы уже завершены на 11 станциях, передает Интерфакс.

— Благодаря четкой организации труда и соблюдению всех санитарных норм на строительных площадках еще четыре станции планируется открыть до конца года, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная после ее реконструкции.

Также была открыта новая платформа на станции Апрелевка, которая станет конечной будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Читайте также: Суточный пассажиропоток станции Долгопрудная МЦД-1 достигнет 22 тысяч человек

реконструкцияМЦДАндрей Бочкарев
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