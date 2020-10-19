Новую платформу открыли на станции Апрелевка будущего МЦД-4

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка Карта всех событий

Новую платформу открыли на станции Апрелевка, которая станет конечной будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в понедельник, 19 октября.

Новая платформа протяженностью 275 метров открылась для посадки и высадки пассажиров.

— Две старые платформы также реконструируют. Всего на станции будет три «островные» платформы, с каждой стороны которых станут останавливаться поезда, — уточнили в сообщении.

На платформах появятся навесы для защиты от осадков, организуют освещение и динамичную навигацию.

На данный момент на станции строят конкорс с вестибюлем для обеспечения безопасного и комфортного выхода на платформы. Общая площадь постройки составит 2,3 тысячи метров. Работы по возведению конкорса планируют завершить в середине 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

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