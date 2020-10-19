Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новую платформу открыли на станции Апрелевка будущего МЦД-4
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новую платформу открыли на станции Апрелевка будущего МЦД-4

Виктория Родимкина

Город
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, АпрелевкаКарта всех событий

Новую платформу открыли на станции Апрелевка, которая станет конечной будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в понедельник, 19 октября.

Новая платформа протяженностью 275 метров открылась для посадки и высадки пассажиров.

— Две старые платформы также реконструируют. Всего на станции будет три «островные» платформы, с каждой стороны которых станут останавливаться поезда, — уточнили в сообщении.

На платформах появятся навесы для защиты от осадков, организуют освещение и динамичную навигацию.

На данный момент на станции строят конкорс с вестибюлем для обеспечения безопасного и комфортного выхода на платформы. Общая площадь постройки составит 2,3 тысячи метров. Работы по возведению конкорса планируют завершить в середине 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится

платформа станцииМЦДстанции МЦД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте