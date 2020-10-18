Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится
Расписание ряда электричек Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится в период с 19 по 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали в воскресенье, 18 октября.
Уточняется, что расписание будет изменено в связи с развитием инфраструктуры. Будут проведены работы по строительству МЦД.
С 19 по 31 октября участок Каланчевская — Курская будет закрыт для движения всех поездов. Период ограничения — с 13:00 до 15:00.
Пассажиров призвали внимательно следить за графиком движения поездов в этот период, сообщает информационный центр правительства Москвы.
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