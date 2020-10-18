Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Расписание электричек Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится

Виктория Родимкина

Город

Расписание ряда электричек Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится в период с 19 по 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что расписание будет изменено в связи с развитием инфраструктуры. Будут проведены работы по строительству МЦД.

С 19 по 31 октября участок Каланчевская — Курская будет закрыт для движения всех поездов. Период ограничения — с 13:00 до 15:00.

Пассажиров призвали внимательно следить за графиком движения поездов в этот период, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Читайте также: Расписание электричек изменится на Савеловском и Ярославском направлениях МЖД

изменение расписанияМЦД-2МЖД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте