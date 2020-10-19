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Сергей Собянин заявил, что москвичи стали внимательнее соблюдать масочный режим
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин заявил, что москвичи стали внимательнее соблюдать масочный режим

Виктория Родимкина

Город

Москвичи стали более внимательно и ответственно подходить к соблюдению масочного режима в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter-аккаунте в понедельник, 19 октября.

Глава города напомнил, что в Москве на удаленную работу перешли около миллиона человек, а большинство пожилых горожан стараются соблюдать домашний режим. Также в общественном транспорте стало почти на 40 процентов свободнее. Все это уменьшает риск заражения коронавирусом.

— Тем не менее ситуация остается крайне сложной. За неделю количество ежедневных госпитализаций увеличилось с 1000 до 1250. Мало у кого из москвичей не болеют знакомые. Очевидно, что мы переживаем серьезный, сопоставимый с весенним, пик заболеваемости COVID-19, — сообщил столичный мэр.

Ранее Сергей Собянин принял решение запустить два коронавирусных госпиталя — в АТЦ «Москва» и на ВДНХ. Медучреждения оснащены всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с коронавирусом.

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