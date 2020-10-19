Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Два резервных коронавирусных госпиталя откроют в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Два резервных коронавирусных госпиталя откроют в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Каширское шоссе, 61к3АКарта всех событий

Резервные коронавирусные госпитали в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ начнут принимать пациентов 19 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия госпиталя в АТЦ «Москва».

Глава города отметил, что ситуация по коронавирусу в столице складывается сложно. Число госпитализируемых пациентов в сутки увеличилось до 1250. Кроме того, растет число пациентов с пневмонией, также продолжается общая динамика роста заболеваемости коронавирусом.

— Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя — в АТЦ «Москва» и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками, для того чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время, — сказал Сергей Собянин.

Столичный мэр отметил, что в таких условиях важно продолжать следовать режиму, который установили врачи. Глава города поблагодарил москвичей за то, что они стали меньше нарушать масочный режим. В транспорте, торговых точках и общественных местах горожане стали носить маски чаще, чем неделю назад.

В резервных госпиталях есть все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. Там также обустроены лаборатории для исследования анализов, передает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин объяснил, что поможет избежать тотального локдауна в Москве

пандемияСергей Собянинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Все мнения
О проекте