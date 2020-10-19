Два резервных коронавирусных госпиталя откроют в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Каширское шоссе, 61к3А Карта всех событий

Резервные коронавирусные госпитали в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ начнут принимать пациентов 19 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия госпиталя в АТЦ «Москва».

Глава города отметил, что ситуация по коронавирусу в столице складывается сложно. Число госпитализируемых пациентов в сутки увеличилось до 1250. Кроме того, растет число пациентов с пневмонией, также продолжается общая динамика роста заболеваемости коронавирусом.

— Поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня открыть еще два резервных госпиталя — в АТЦ «Москва» и на ВДНХ. Госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за нашими ведущими клиниками, для того чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения, те знания, которые накоплены за последнее время, — сказал Сергей Собянин.

Столичный мэр отметил, что в таких условиях важно продолжать следовать режиму, который установили врачи. Глава города поблагодарил москвичей за то, что они стали меньше нарушать масочный режим. В транспорте, торговых точках и общественных местах горожане стали носить маски чаще, чем неделю назад.

В резервных госпиталях есть все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусом. Там также обустроены лаборатории для исследования анализов, передает агентство городских новостей «Москва».

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